Sommermestere: Klubber som leder i Europa ved den første landslagspausen

Sesongens første landslagspause starter nå, etter at de fleste ligaene i Europa bare har spilt to eller tre kamper. Det er fortsatt alt for tidlig å trekke konklusjoner, men det er allerede noen vinnere og tapere fra åpningskampene, de som fant sted i august. "Sommermestrene", for å si det sånn.

Premier League

I England er fjorårets mestere Liverpool det eneste laget med 9 poeng og 3/3 seire. Det inkluderer allerede en av de største kampene i kalenderen, en hjemmeseier mot Arsenal, fjorårets nummer to.

Chelsea er nummer to, med to seire og én uavgjort, og fem lag har to seire og ett nederlag. Overraskende nok ligger Manchester City langt nede etter bare å ha vunnet én kamp og tapt to...



Liverpool: 9 poeng

Chelsea: 7 poeng

Arsenal: 6 poeng

Tottenham: 6 poeng

Everton: 6 poeng

Sunderland: 6 poeng

Bournemouth: 6 poeng



LaLiga

Xabi Alonsos Real Madrid har startet sterkt med tre seire, til tross for at han tar disse kampene som "pre-season". Bare Athletic Club har vunnet alle de tre første kampene, men ligger bak i målsnitt. FC Barcelona, fjorårets vinnere, snublet i Vallecas, og Atlético de Madrid, som vanligvis ender på tredjeplass, har startet forferdelig: ett nederlag og to uavgjorte... 17. plass av 20.



Real Madrid: 9 poeng

Athletic Club: 9 poeng

Villarreal: 7 poeng

Barcelona: 7 poeng

Espanyol: 7 poeng

Getafe: 7 poeng



Ligue 1

Få overraskelser i Ligue 1: PSG har ikke tapt poeng, og så langt er det bare Lyon som kan matche dem, med tre av tre seire. Fjorårets toer Marseille har bare vunnet én og tapt to. Den siste vinneren utenom PSG, Lille i 2021, ligger på tredjeplass.



PSG: 9 poeng

Lyon: 9 poeng

LOSC: 7 poeng

Monaco: 6 poeng

Lens: 6 poeng

Strasbourg: 6 poeng

Toulouse: 6 poeng



Serie A

Bare to kamper er spilt i Italia før pausen, og fire lag har oppnådd to seire. Atalanta, treer i fjor, ligger langt bak med to uavgjort, og Inter Milan ligger på sjetteplass med tre poeng, løftet av målsnittet så langt.



Napoli: 6 poeng



Juventus: 6 poeng



Cremonese: 6 poeng



Roma: 6 poeng



Udinese: 6 poeng



Bundesliga

Bayern München vinner Bundesliga nesten hvert år, og det har ikke vært noen overraskelser så langt etter to kampdager. Det eneste laget som tok tittelen i 2024, Bayer Leverkusen, sliter (1 uavgjort, 1 tap) og har nettopp sparket treneren sin, Erik ten Hag...