Pariserne kan puste ut igjen etter at PSG kjørte over Salzburg 3-0 i Champions League, men bare midlertidig

Paris Saint-Germain har regjert fransk fotball i mange år, men i det siste har det ikke gått veien for Luis Enriques mannskap. I Ligue 1 truer to uavgjorte kamper ledelsen, mens i Champions League så det mye verre ut. I hvert fall frem til i går.

I løpet av uke 6 kunne PSG glede seg over en overveldende borteseier mot Red Bull Salzburg. 3-0, mål av Gonçalo Ramos, Nuno Mendes og Désiré Doué.

Denne seieren betyr at de foreløpig ligger på 24. plass og vil kvalifisere seg til knockout-fasen før åttendedelsfinalene. I henhold til reglene ville de spilt disse kampene nå, ville de møtt enten Arsenal (10. plass) eller Atalanta (9. plass).

Er PSGs 24. plass i Champions League i fare?

I går scoret Kylian Mbappé sitt 50. mål i Champions League mot Atalanta. Noen PSG-fans vil kanskje angre på at det ikke var deres, men akkurat nå har de større ting å bekymre seg for, inkludert å ønske Manchester City velkommen i januar, et annet lag som ikke har råd til flere tilbakeslag.

Den siste kampen i ligafasen spilles 29. januar i Stuttgart, et lag som så langt ligger på 26. plass. Hvis de skulle vinne mot Young Boys i kveld, vil de ha like mange poeng som PSG (sju).

For øyeblikket er PSG reddet av målsnittet, men blikket er rettet mot Feyenoord, som i kveld spiller mot Sparta Praha (kl. 21.00 norsk tid). Hvis Feyenoord ikke taper, vil de nå 10 poeng, og kan tvinge PSG til å miste posisjoner igjen. Og hvis PSG ender opp med å bli eliminert fra denne første fasen av Champions League, vil det være den desidert største overraskelsen i den første utgaven av dette nye formatet...