Parivision kronet som vinnere av DreamLeague sesong 26

Nylig ble den 26. sesongen av Dota 2 DreamLeague avsluttet, et arrangement som så 16 av de beste organisasjonene fra hele verden konkurrere i en online turnering der $ 1 million sto på linjen. Dette arrangementet ble avsluttet på søndag, noe som betyr at vi har en vinner å sette søkelyset på.

Parivision er den siste troppen som ble kronet DreamLeague mester. Organisasjonen beseiret BetBoom Team i finalen, hvor den viste seg å være et snitt over BetBoom ved å slå dem ikke bare 3-0 i finalen, men også 2-0 i den øvre bracketfinalen også. Faktisk kjempet de to lagene tre ganger i løpet av turneringen, og aldri en gang tok BetBoom et kart fra Parivision.

Dette resultatet har sett Parivision reise hjem med $ 250 000 i premiepenger, men også en båtlast med ESL Pro Tour Points, som vil være nyttig for kvalifisering for fremtidige arrangementer. Når det gjelder hva som er neste for laget, i forkant av The International 2025 i september, kan vi forvente at troppen dukker opp på Esports World Cup i midten av juli.