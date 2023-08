Park Beyonds første DLC lanseres i september

HQ

Limbic Entertainment tar den sprø temaparksimuleringen Park Beyond til det ekstreme i september med lanseringen av den første DLC-pakken. Den nye premiumutvidelsen har fått navnet Beyond eXtreme og skal etter planen lanseres 29. september. Den inneholder nye oppdrag, to nye flate forlystelser, underholdere og over 250 kulisser.

Lanseringen av DLC-pakken sammenfaller også med en omfattende 2.0-oppdatering som inkluderer ytelsesoppdateringer, en omarbeidet besøksflyt, en oppgradering av berg- og dalbanene og mye mer.

Du kan se den nye traileren for Beyond eXtreme nedenfor: