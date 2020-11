Part Time UFO

Du ser på Annonser

HAL Laboratory bråslapp en liten overraskelse rett etter Nintendos forrige Partner Direct. Et mobilspill ingen har hørt om finnes plutselig på Nintendo Switch, og hvilken glede det er å kunne meddele at dette er fabelaktige saker.

Ved første øyekast er dette nærmest en generisk indie-stereotype: Et pikselspill med enkle mekanikker og lettfattelig konsept. Sett bort fra at HAL er alt annet enn et knøttlite spillstudio stemmer dette for så vidt også ganske bra.

Historien er kortere enn baksiden på melkekartongen, og handler om at en UFO lander på jorda og mottar en jobbsøkermanual fra den lokale bonden. Skal man bo på denne planeten må man arbeide, tross alt. Og siden man er en liten flygende tallerken med en klo på undersiden, faller det seg naturlig at alskens flyttejobber er veien å gå.

Hvilken timing det var at vår venn, den snille UFO-en, skulle dukke opp akkurat nå.

Hvert brett har en utfordrende jobb hvor en haug med skrot skal flyttes fra ett sted til et annet. Dette kan være alt fra en gjeng med sumobrytere som skal få plass (stablet i høyden) på en liten flate, til abstrakt kunst på et museum som må settes sammen igjen etter at noen har veltet hele sulamitten. Ved hjelp av kloa skal man ta tak i alt mulig og fly det til et annet sted.

Konseptet er så enkelt, men du verden så gøy det er.

Og selv om det på mange måter virker simpelt, er det tidvis svært utfordrende å få gjort alle oppgavene. I stor grad står man fritt til å løse det meste som man selv ønsker, men dersom man vil få bedre betalt for jobbene er man nødt til å innfri alle bonuskravene. Dette betyr gjerne at alt skal utføres innenfor en gitt tidsramme eller at visse objekter skal stables på en viss måte. Når man forsøker å stable apekatt nummer fem på en balanserende elefant er det for eksempel viktig å være stø på labben. Lar man seg stresse av tiden er det fort gjort å feie alle dyrene ned i det store dypet med det skrotet man forsøker å frakte over til andre siden.

Byggverket ble løst på en... interessant måte, men kameraten i bakgrunnen er kjempefornøyd.

Uttrykket, detaljene og den teite humoren er som snytt ut av nesa på Rhythm Fever-spillene. Animasjonene er morsomme, figurene er søte og detaljene er enorme. Spesielt bakgrunnene er fylt med alskens teite småting som virkelig bidrar til det solide inntrykket spillet gir.

Kontrollen er akkurat klønete nok til at det blir utfordrende, bittelitt frustrerende og ikke minst morsomt. Løfter man på en ku skal det føles tungt, og svingningsmomentet blir således vanskelig å behandle. Men det er en del av moroa, tross alt. Det skal være litt vanskelig, og det er meningen at ting ufrivillig skal meies ned av en diger betongblokk.

Når jobben er fullført og får alle kravene innfridd, åpner det seg en ny og vanskeligere versjon av jobben. Dermed er det også utfordringer å spore for de som måtte synes at spillet er for enkelt. Til tross for at alle jobbene i og for seg skal utføres på samme vis, føles det likevel variert med alle de merkelige settingene og tingene man kan flytte rundt på.

En historie i tre deler. Eventuelt seks.

Er det ønske om flere utfordringer dukker det også opp et minispill hvor man i beste jenga-ånd skal stable ting så høyt som over hodet mulig. Dette er mye vanskeligere enn det både ser og høres ut, og krever en del øvelse for å få dreisen på. Her er riktignok chiptune-musikken av svært høy standard. Faktisk er denne så god at jeg et øyeblikk trodde selveste Tim Follin hadde gjort comeback på komponistfronten. De øvrige sporene er jevnt over den samme melodien satt i forskjellige stilarter, tempo og rytmer. En del av meg synes at den egentlig blir slitsom etter en stund, men den er likevel så catchy at jeg plystrer på den enda.

Der Part Time UFO virkelig skinner, er på co-op-delen. Dette kan nytes sammen med en venn, og alle jobbene er tilgjengelige for å utføres med to spillere. På én måte gjør dette spillet en smule enklere, bortsett fra når man ikke er koordinerte, krasjer i hverandre og lager en smørje uten like. Samtidig gjør det også spillet veldig mye mer fornøyelig, og anbefales til de grader.

Spiller man med en venn, åpner det for kreative metoder og morsomme løsninger.

HAL Laboratory har snekret sammen et fantastisk spill. For meg så er dette faktisk noe av det bedre 2020 har disket opp med, og det er så simpelt og gøyalt at det rett og slett er genialt. Musikken er topp, det grafiske holder stand, alt føles riktig. Ønsker du deg et kort og enkelt spill som også kan nytes sammen med en venn, er Part Time UFO spillet du behøver.