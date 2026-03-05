Passtech Games legger ut hva du kan forvente fra Ravenswatchs neste to år

HQ

Utvikler Passtech Games har stadig forbedret og utvidet Ravenswatch helt siden spillet opprinnelig ble lansert som et Early Access-prosjekt. For dette formål bremser ikke støtten når som helst snart, og nå vet vi om de neste to årene med innholdsplaner for spillet.

Veikartet 2026 og 2027 er delt for å avsløre hva spillet vil tilby i løpet av de neste 22 månedene. Det er mye innhold på bordet, men på en ganske uvanlig måte vet vi egentlig ikke når innholdet faktisk vil debutere i spillet innenfor denne tidsrammen.

Det eneste bekreftede vinduet er for Songs of Thieves-oppdateringen som vil lanseres denne våren som et gratis tillegg til spillet, som vil bringe en ny fiendefraksjon (tyvene), en ny romtype, Melodies, et nytt møte i Reverie med Stingy Jack, og flerspillerpausefunksjonen også.

Etter dette kan du forvente to nye DLC-helter, nye spillmoduser, omarbeiding av heltenes talenter, DLC-hudpakker, endringer i livskvaliteten og balansen med mer. Igjen, det er ingen tidslinje for når noe av dette vil komme annet enn før 2028, men du kan se hele veikartet for en teaser av hva som kommer nedenfor.