Path of Exile 2: "En ulv er åpenbart noe som mange forestiller seg at en druide kan ønske å forvandle seg til."

Path of Exile var og er et svært populært ARPG der fansen kan tilpasse karakterene og opplevelsene sine i ekstrem grad, og da vi snakket med Grinding Gear i intervjuet nedenfor, fikk vi vite mer om druiden og den ekstra kompleksiteten som shapeshifting tilfører spillet.

"Druiden er en hybrid mellom en magiker og en nærkampklasse", forteller spilldirektør Jonathan Rogers i intervjuet med Gamereactor. "Som spellcaster bruker han mange naturkatastrofer, som tornadoer, tordenvær og vulkaner, og slike ting, og som nærkampskarakter kan han forvandle seg til forskjellige dyr, så vi viste i dag at han kan forvandle seg til en bjørn, han har store stompy, store slams og store angrep, men han kan også forvandle seg til andre karakterer, det viser vi ikke i dag, men en ulv er åpenbart noe mange forestiller seg at en druide kan forvandle seg til, i tillegg til noen andre former."

"Balansen er ganske vanskelig", bekrefter han, "men en av de tingene vi er veldig opptatt av i Path of Exile 2 er å gjøre det slik at den mest effektive måten å spille på også er den morsomste måten å spille på, og det er noe vi virkelig fokuserer på, er å gjøre det slik at det faktisk er en fordel å kombinere alle disse tingene, så vi vil virkelig at skadeøkningen når du faktisk lykkes med å kombinere ting, skal være veldig høy, noe jeg tror vi ikke helt fikk til i Path of Exile 1."

"I bakgrunnen har vi selvfølgelig fortsatt Path of Exile 1 på gang", bekrefter administrerende direktør Chris Wilson senere for fans av den pågående originalutgaven. "Vi har nye utvidelser hver tredje måned for det spillet, så det er litt av en balansegang å sørge for at det er nok ressurser fordelt mellom de to spillene, men vi er veldig sikre på at Path of Exile 2 neste år blir et veldig bra spill."

Spill hele intervjuet for å høre mer om det New Zealand-baserte teamet av talentfulle utviklere, eller om hvordan de fortsatt ikke vil snakke så mye om en historie som "utspiller seg omtrent 25 år senere enn Path of Exile 1", "og vi har heller ikke snakket om endgame ennå, noe som spillerne åpenbart kommer til å være veldig interessert i å snakke om."

Path of Exile II ser allerede fantastisk ut og er fullt av evner og tilpasningsmuligheter, men vil faktisk gå inn i lukket beta i juni 2024.