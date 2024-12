Path of Exile 2 justerer spillbalansen med ny oppdatering

HQ

Path of Exile 2 har vært i tidlig tilgang i et par uker nå, og i løpet av den tiden har millioner av spillere hoppet inn i denne etterlengtede ARPG-opplevelsen. Men som et spill med pågående utvikling er det visse balanserings- og avveiningspunkter som må revideres basert på brukeropplevelsen. Og nå har de samlet nok informasjon til å introdusere en oppdatering som i utgangspunktet reduserer vanskelighetsgraden i Path of Exile 2s sluttspill.

Oppdateringsnotatene indikerer at monstre gir mindre kritisk treffskade, Volatile Crystal-modifikatoren er borte, og Trial of the Sekhema er nå mer tilgjengelig. Den legger også til livskvalitetsforbedringer, for eksempel raske reiseportaler mellom sjekkpunkter i en sone. Du kan sjekke ut alle endringene i Reddit-tråden her.