Path of Exile 2 setter nye rekorder med over 500 000 samtidige spillere

Path of Exile 2 Wraeclast har nådd en imponerende milepæl i Early Access-fasen, med over 500 000 samtidige spillere på Steam. Denne prestasjonen understreker ikke bare spillets popularitet, men plasserer det også blant de mest spilte titlene i Steams historie.

Jonathan Rogers, medgrunnlegger av Grinding Gear Games, delte nylig i en video at over en million nøkler til Path of Exile 2 har blitt innløst siden lanseringen. Han advarte imidlertid om potensielle køer på grunn av den uventet høye etterspørselen, til tross for at selskapet øker serverkapasiteten med ekstra ressurser.

Path of Exile 2 bygger på den mørke og intrikate verdenen i Wraeclast, og tilbyr spillerne en rik fortelling, omfattende karaktertilpasning og en utfordrende spillopplevelse. Med seks unike klasser, hver med to Ascendancy-underklasser, har spillerne tilgang til et bredt utvalg av spillestiler og strategier. Denne variasjonen, kombinert med spillets innovative ferdighets- og gjenstandssystemer, har helt klart appellert til både gamle fans og nykommere.

Den massive tilstrømningen av spillere har imidlertid ført med seg utfordringer. Serverne har vært utsatt for betydelig belastning, noe som har resultert i lange køer og andre problemer. Grinding Gear Games har jobbet iherdig med å skalere opp infrastrukturen og håndtere belastningen, med mål om å minimere ventetidene slik at spillerne kan nyte spillet uten for store forsinkelser.

Reaksjonene på sosiale medier har vært blandede, med både entusiasme for spillets dybde og frustrasjon over tekniske problemer. Til tross for disse innledende hindringene har Path of Exile 2 posisjonert seg som en stor utfordrer i sjangeren, med planer om ytterligere innhold under Early Access, inkludert flere handlinger, klasser og aktiviteter i sluttspillet.

Har du prøvd Path of Exile 2 i løpet av lanseringshelgen? Hva er dine tanker så langt?