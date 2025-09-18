Paul Greengrass besøker Camp Fire i California på nytt i The Lost Bus

HQ

Den 3. oktober tar Paul Greengrass oss med tilbake til en av Californias mest katastrofale skogbranner - Camp Fire-tragedien. Brannen, som ble utløst av et kraftselskaps utstyr, ødela et område på rundt 240 kvadratkilometer og tvang 52 000 innbyggere på flukt. Mange menneskeliv gikk tapt mens brannen herjet, og Greengrass' nye film, basert på Lizzie Johnsons kritikerroste bok Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire, har som mål å gi publikum et nært innblikk i terroren som rammet de som ble fanget i katastrofen.

I sentrum av historien står Matthew McConaughey som Kevin McKay, en skolebussjåfør som sammen med en dedikert lærer risikerer alt for å redde 22 barn fra flammene. The Lost Bus har premiere på utvalgte kinoer i morgen, før den lanseres over hele verden på Apple TV+ den 3. oktober. Greengrass beskriver selv filmen som "en historie om stille heltemot - om mennesker som kommer sammen i møte med det utenkelige".

Se den gripende traileren nedenfor. Er du klar for The Lost Bus?