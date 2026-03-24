Paula Badosa legger ut en skremmende melding etter å ha falt ut av WTA Topp 100: "Jeg vil bli husket for dette"

Paula Badosa, 28 år gammel spansk tennisspiller, har falt utenfor WTA topp 100 igjen. Hun ble slått ut i andre runde av Miami Open av Iva Jovic, et knusende nederlag på 6-2, 6-1, og faller dermed til 113. plass på WTA-rankingen.

Hun var en gang i 2022 nummer to i verden, falt til 140. plass i 2024 og var tilbake på topp 10 i 2025, men kroniske ryggskader hindrer henne i å vinne flere kamper på rad, og hun har trukket seg fra kamper på grunn av smerter nesten 40 ganger i karrieren.

Badosa la ut en skremmende melding på sosiale medier: "Frykt, den forbannede frykten. Det er så forferdelig. Noen ganger føles det som om jeg ikke kan kontrollere stemmene inni meg. Følelsene er overveldende, og jeg føler meg helt oppslukt. Tvilen tar overhånd, og jeg føler meg fortapt i et hav av følelser.

Noen dager føler jeg meg sterk nok, mens andre dager virker fjellet for høyt ... og jeg lurer på om jeg kommer til å klare det. Jeg antar at jeg vil klare det. For hvis det er noe som kjennetegner meg, så er det at jeg alltid kommer tilbake. Snu smerten til kraft, ikke sant?"

Paula Badosa må tilbake blant de 100 beste før 5. april for å være sikker på å spille Roland Garros

Hvis hun ikke er tilbake blant de 100 beste før 5. april, må hun spille kvalifiseringskamper for Roland Garros, noe som kan sette hennes sjanser til å spille i fare og vil være et brutalt slag for hennes ambisjoner om å komme tilbake til tenniseliten. Hennes eneste sjanse kan være å spille ATP 500 i Charleston, fra 30. mars til 5. april.

"Det er én ting jeg er sikker på: Jeg vil alltid gi alt. Jeg vil gjøre alt som kreves. Jeg vet at jeg er langt fra mitt beste, men jeg vet også at den versjonen av meg fortsatt er der. Jeg vil ikke bli husket for å ha vunnet flest titler, men jeg vil bli husket for dette. For disse øyeblikkene. For å ha vist at Paula klarte å komme seg gjennom det. Og for at den gutten eller jenta som går gjennom en tøff tid, skal tenke på meg og si: 'Hvis hun klarte det, kan jeg også klare det'"

"Det er derfor jeg fortsatt er her. For nok en gang skal jeg bevise at jeg kan klare det. Det kommer til å bli veldig vanskelig, men jeg lover å fortsette til jeg klarer det. Og selv om ting ikke går min vei akkurat nå, og det er tusen meninger... ...skal jeg fortsette.

Og til fansen min: takk. For mange ganger er dere den styrken jeg trenger. Å høre dere under kampene, med den entusiasmen når ikke engang jeg kan mønstre den, er det mest verdifulle denne sporten har gitt meg. Takk skal du ha. Paula er ikke tilbake ennå, men det kommer hun til å bli".