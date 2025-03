Paulo Fonseca utestengt i ni måneder etter å ha opptrådt truende mot dommeren, Lyon vil anke

HQ

Paulo Fonseca, Lyons trener, har fått en svært uvanlig utestengelse på ni måneder av den franske profffotball-ligaen (LFP). Hendelsen skjedde forrige søndag, i det 92. minutt av Ligue 1-kampen mot Brest, etter at VAR ble brukt for et mulig straffespark til Brest. Dommer Benoit Millot viste ham et direkte rødt kort bare på grunn av holdningen hans da han nærmet seg ham. Fonseca krysset en rød linje da han ropte rett i ansiktet på dommeren, nesten som om han skulle til å skallle ham.

"Han kom mot meg med en truende holdning, og jeg bestemte meg for å vise ham ut med en gang. Det gikk over styr" sier Millot til L'Equipe. Straffen ble til slutt ikke dømt, og Lille vant 2-1, så Fonseca protesterte til ingen nytte... men skaden var allerede skjedd, og han kommer ikke til å sitte på Lilles benk de neste ni månedene. Suspensjonen hans, som varer frem til 30. november, hindrer ham i å utføre offisielle oppgaver. Han får ikke engang lov til å komme inn på fotballbanen eller i garderoben "før, under og etter kamp" før 15. september.

Lyon og Fonseca vil naturligvis anke sanksjonen, og hevder at det var en følelsesmessig reaksjon, men uten intensjon om å skade dommeren, og selv om Fonseca ba om unnskyldning for sin oppførsel, mener klubben at sanksjonen er uproporsjonal. Fonseca kom til Lyon 31. januar og har bare vært trener i fem kamper, inkludert tre seire, etter å ha fått sparken fra Milan.