Pave Leo advarer mot "flertallstyranni" i demokratier etter sammenstøt med Trump

HQ

Pave Leo XIV har advart om at demokratier risikerer å gli over i "flertallstyranni" hvis de mister sitt moralske fundament, i en kommentar som kommer kort tid etter et offentlig sammenstøt med Donald Trump.

I et brev utgitt av Vatikanet sa paven at "uten dette fundamentet risikerer (demokratiet) å bli enten et flertallstyranni eller en maske for de økonomiske og teknologiske elitenes dominans."

Selv om han ikke nevnte USA eller Trump direkte, kommer uttalelsen etter flere dager med eskalerende spenninger.

Som pave Leo sier:

Dette innebærer at autoritetens legitimitet ikke avhenger av akkumulering av økonomisk eller teknologisk styrke, men av den visdom og dyd som den utøves med.

måtehold ... viser seg å være avgjørende for legitim bruk av autoritet, for ekte måtehold legger bånd på overdreven selvopphøyelse og fungerer som et vern mot maktmisbruk.