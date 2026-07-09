PAW Patrol: Dino World fastsetter utgivelsesdatoen for Nintendo Switch 2-versjonen til oktober

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Det virket som om juli allerede var godt og vel fylt opp med videospill med dagens lansering av «Assassin's Creed: Black Flag Resynced», men det finnes fortsatt en større fisk i havet. Kanskje ikke for målgruppen til Edward Kenways comeback, men snarere for barna deres og andre unge spillere. Vi snakker selvfølgelig om lanseringen 31. juli av « PAW Patrol: Dino World, den nyeste utgaven i «Paw Patrol»-spillserien, inspirert av den nylige filmen «Paw Patrol: The Dino Movie».

PAW Patrol: Dino World I spillet følger vi Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Everest, Zuma og alle de andre elskede figurene fra Adventure Bay mens de havner på en forhistorisk øy der de får noen fantastiske nye venner. Opprinnelig skulle dette spillet kun lanseres på Nintendo Switch og PlayStation 5, men Bandai Namco – utgiveren av spillet utviklet av Outright Games – har nå kunngjort at en Nintendo Switch 2-versjon er planlagt til 2. oktober.

Denne nye versjonen byr på visuelle og tekniske forbedringer sammenlignet med Switch-versjonen, i tillegg til støtte for GameShare og lokalt samarbeidsspill. Og hvis du vil vite mer om « PAW Patrol: Dino World før utgivelsen senere denne måneden, kan du ta en titt på den nyeste traileren nedenfor.