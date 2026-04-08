PAW Patrol: Dino World kommer til PC og konsoller i juli

I sommer vender den ikoniske PAW Patrol tilbake til kinoene med et helt nytt, stort blockbuster-eventyr, kjent som PAW Patrol: Dino-filmen. Med planlagt premiere i august, samarbeider Nickelodeon og Outright Games nok en gang for å få sommeren til å dreie seg om PAW Patrol ved å lansere et nytt eventyrspill i slutten av juli.

Spillet har fått navnet PAW Patrol: Dino World, tar dette prosjektet de ikoniske heltevalpene med til Dino Island, der de får i oppgave å jobbe seg gjennom et "nytt, historiedrevet eventyr" som er laget for barn og familier. Det er designet for å følge med kinofilmen, men det er ikke direkte knyttet til hendelsene i filmen, ettersom dette spillet i stedet vil fokusere på å be spillerne om å kle seg ut som sine favoritt-redningshunder for å hjelpe forhistoriske venner.

Spillet støtter kooperativt spill for opptil to spillere, og vil by på lette utfordringer som er perfekte for de som leter etter en "tilgjengelig introduksjon til videoeventyrspill". Vi blir fortalt at de forskjellige valpene hver har unike verktøy og spillalternativer, med Skye i stand til å bruke vingene sine til å fly til utilgjengelige områder, mens Marshall kan bruke vannkanonen sin til å aktivere miljøelementer.

Når det gjelder lanseringsdato og plattformer for PAW Patrol: Dino World, vil spillet komme til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch 31. juli.