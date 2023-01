Payday 3 bekreftet for PC og konsoller i 2023 med teasertrailer

HQ

Det har faktisk gått over seks år siden Overkill Software og Starbreeze kunngjorde at de hadde begynt planleggingen av en oppfølger til Payday 2 før de noen måneder senere bekreftet at utviklingen hadde startet for fullt. De var uansett raskt ute med å si at spillet fortsatt var tre, fire år unna, og gledelig nok virker det som om pandemien ikke har ødelagt altfor mye for dem.

Nå har vi nemlig fått den første traileren for Payday 3, og i tillegg til å gi oss glimt av hvordan en veldig tidlig utgave av spillet ser ut i ganske mørke New York bekreftes det at lanseringen fortsatt skal skje på PC og "konsoller" en gang i år. Derfor har også Steam-siden blitt offentliggjort slik at du kan legge det til på ønskelisten.