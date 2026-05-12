Payday 3 får en kvartett med svenske våpen

Hvis du synes Payday 3 kunne trengt litt mer svensk stil og panache, har den svenske utgiveren Starbreeze kunngjort noe i dag som vi tror du vil like. Sverige er som kjent en stor våpenprodusent, med Bofors og Saab i spissen, men Starbreeze har tatt seg noen kreative friheter og designet sine egne kreasjoner (dog basert på ekte våpen) med det Ikea-inspirerte navnet Skogskrigare AG-9.

Disse vil være uunnværlige verktøy under dine smart planlagte kupp. Vi vet ikke nøyaktig når de slippes ennå, annet enn at det vil skje ganske snart. I mellomtiden kan du sjekke ut de fire våpnene fra Swedish Weapon Pack i traileren nedenfor.