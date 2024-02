Payday 3 får en offline-modus

HQ

I et nytt blogginnlegg skisserer Starbreeze noen av de store endringene som kommer til Payday 3 i 2024. Disse endringene inkluderer en overhaling av spillets matchmaking-system, en omarbeiding av spillets brukergrensesnitt og, kanskje mest interessant, en ny offline-modus.

Frakoblet modus kommer på en ubekreftet dato, og vil fjerne behovet for å koble seg til en server for å delta i spillets heftige kupp. Modusen vil rulles ut i to faser, der fase én fortsatt krever en internettforbindelse for å få tilgang til spillet. Fase to vil gjøre det mulig for spillerne å spille uten konstant internettforbindelse, men de må koble seg til med jevne mellomrom for å kunne laste opp fremgangen sin.

Er en offline-modus noe du har ønsket deg fra Payday 3?