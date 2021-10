Payday 3 lanseres i 2023 og foregår i New York

HQ

Forrige fredag var offisielt Payday Day, som markerte seriens 10-årsjubileum. Det valgte utvikler Overkill Software å feire ved å endelig gi oss mer konkret informasjon om det kommende Payday 3, et spill som har vært under utvikling i ganske mange år nå.

Via deres hjemmeside, samt en fire timer lang livestream, snakket de generelt om serien, og sa også følgende om Payday 3:

Spillet lanseres offisielt i 2023, og denne gangen er handlingen satt i New York. Dessuten lover de at det blir en "levende, enorm representasjon av byen". Gjengen består fortsatt av Chains, Dallas, Hoxton og Wolf, men de skal nå stjele blant annet kryptovaluta.

"In the meantime, the world of Payday has transitioned into the digital age, with software giants, crypto currencies, mass surveillance and the Dark Web all playing a role in the gang's new gadgets, challenges and opportunities."