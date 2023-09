Payday 3 tar en nærmere titt på Pearl og Joy

HQ

Vi visste allerede at røverne Pearl og Joy ville være tilgjengelige ved lanseringen av Payday 3, som har seks figurer å velge mellom ved premieren. Nå har vi fått en actionfylt (nesten en underdrivelse) trailer som introduserer begge røverne.

Pearl er en svindler som har spesialisert seg på infiltrasjon, mens Joy er en hendig hacker. I videoen nedenfor får du vite mer om hva de to har å bidra med. Du kan faktisk spille Payday 3 selv denne helgen, for det er planlagt en åpen beta, som du kan lese mer om her (eneste haken er at du trenger PC eller Xbox Series S/X, ettersom PlayStation 5 dessverre ikke er inkludert denne gangen).

Payday 3 lanseres 21. september til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det vil også være inkludert i Game Pass.