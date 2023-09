Payday 3 får åpen beta denne helgen

HQ

Ben var en av de få heldige som fikk spille den lukkede betaversjonen av Payday 3 i august, og han likte den veldig godt. Dette kan ha gjort ventetiden enda tøffere for mange av dere, ettersom spillet fortsatt er to uker unna lansering. Heldigvis trenger du ikke å vente så lenge hvis du har en Xbox Series eller en god PC.

Overkill og Starbreeze har nemlig avslørt at den åpne betaversjonen av Payday 3 vil pågå fra klokken 16 den 8. september til klokken 10 den 11. september. Den dårlige nyheten er at denne bare vil være tilgjengelig på PC og Xbox Series, så det ser ikke ut til at PlayStation 5-eiere får prøve spillet før lansering.

Det er også verdt å nevne at dette er den samme april-versjonen av spillet som den lukkede betaversjonen, noe som betyr at de av dere som spilte den ikke vil se noen forbedringer eller endringer. Denne siste testen er for det meste bare for å teste serverne, så det kan hende du vil oppleve noen problemer i helgen hvis mange nok prioriterer dette fremfor Starfield, Baldur's Gate III og lignende.