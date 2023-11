Payday 3 tjente inn utviklingskostnadene på en uke

HQ

Starbreeze sin nyeste resultatrapport viser at bankransimulatoren deres, til tross for problemer, tjente inn utviklingskostnadene etter bare ni dager. Den ble lansert 21. september og ferdigstilt 30. september. Dette er imidlertid kun basert på salgstall. Hvis du inkluderer Game Pass - der spillet var tilgjengelig ved lanseringen - er inntektene enda høyere.

Men mens den første lanseringen gikk over all forventning, har den påfølgende perioden ikke helt levd opp til det Starbreeze hadde håpet på:

"Dessverre viste det seg raskt at infrastrukturen som spillet hviler på, ikke holdt mål - til tross for omfattende interne og eksterne tester som ble gjennomført i forkant av lanseringen. Konsekvensen er at salget etter perioden er noe lavere, men vi er overbevist om at det vi har i vente vil øke salget over tid."

Nå som de første oppdateringene har begynt å rulle ut, har Payday 3 forlatt lanseringsfasen og gått inn i det rapporten kaller live service-fasen. Nå gjenstår det bare å holde på spillerne og tiltrekke seg nye, inkludert de Payday 2-spillerne som for øyeblikket er betydelig flere enn de som spiller oppfølgeren .

"Med lanseringen fullført går Payday 3 nå inn i sin neste fase; live-tjenesten. Det betyr at teamet fokuserer på fortsatt utvikling av både nye funksjoner og forbedringer som spillerne har etterspurt, samt hyppige leveranser av nytt innhold. Vi vet hvilket potensial vi har i det eksisterende PAYDAY-fellesskapet, og det er vår jobb å levere et produkt som tiltrekker seg både nye spillere og PAYDAY 2-spillere."