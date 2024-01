Payday 3-utvikleren lover å forbedre spillet

HQ

Payday 3-utvikleren Starbreeze har erkjent at mange spillere ikke har vært helt med på spillet siden lanseringen, og har skissert hva som kommer til å skje videre i en lang Twitter/X-tråd.

"Vi er godt klar over at mange av dere ikke er fornøyde med spillet slik det er i sin nåværende tilstand. Siden lanseringen har vi lest de verdifulle tilbakemeldingene deres," begynner tråden. "Vi vil være forsiktige med å ikke bare reagere, og vi vil ta tak i eventuelle forbedringer én etter én med den omhu, omtanke og planlegging som de fortjener."

Tråden fortsetter med å forklare at et team av erfarne utviklere jobber med de ulike problemene som er tatt opp i tilbakemeldingene fra spillerne, og at vi neste måned vil se en plan kommunisert av Starbreeze for hva som kommer videre i form av ulike forbedringer og oppdateringer.

Det er ofte godt å se at en utvikler tar kritikken på strak arm og går videre for å se hva som kommer og hvordan spillet kan forbedres. Forhåpentligvis vil vi med tiden se flere forbedringer av Payday 3, slik at det virkelig kan bli det spillet som fansen håpet på ved lanseringen.