Payday 3 vil se lavere investeringsnivåer fremover

Payday 3 Starbreeze' nye heist-spill fikk ikke den beste starten. Fansen var ikke helt fornøyd med lanseringen av Starbreeze' nye heist-spill, men over tid har kvaliteten på Payday 3 blitt bedre. Vi har sett fire DLC-er lanseres i år, i tillegg til oppdateringer for å forbedre spillets ytelse, servere og mer.

Det ser imidlertid ut til at det fremover ikke vil bli investert like mye i Payday 3. I en ny finansiell rapport skriver Starbreeze: "Foran år to er vi sikre på at vi kan fortsette å levere mengder av verdi til spillerne våre med et betydelig lavere investeringsnivå."

Så ikke forvent et like stort suksessår i 2025 for Payday 3. I andre nyheter, lenger ned i dokumentet, ser vi at Starbreeze fortsatt jobber med å utgi et nytt Dungeons & Dragons-spill, som fortsetter i produksjon på "full fart".