Payday 3-gameplaytrailer bekrefter september-lansering

HQ

Takket være et rykte var vi allerede ganske sikre på når Payday 3 skal lanseres, men kveldens trailer avslørte likevel mye ny informasjon.

Den første gameplaytraileren for Payday 3 viser nemlig at det grunnleggende konseptet selvsagt fortsatt er det samme siden det handler om å rane forskjellige steder. Samtidig får vi se at en rekke kjente verktøy og muligheter kommer tilbake, men det er også noen nye. Blant sistnevnte finner vi mulighet til å sprenge hull i gulv, tak og vegger, en bærbar turret, muligheten til å markere fiender og mer. Enda godt er det, for politiet virker sannelig bedre utrustet også.

Til slutt bekreftes det at Payday 3 lanseres 21. september.