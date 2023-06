HQ

Starbreeze har virket veldig trygge på at Payday 3 faktisk vil lanseres i år, og for en måned sa de at vi skal få se og høre mye mer om spillet i sommer. Da tenkte de nok ikke på at andre ville komme i fjorkjøpet.

Ifølge den anerkjente Xbox-insideren Aggiornamenti Lumia lanseres Payday 3 den 21. september, og med tanke på vedkommende historie bør vi bare ta det med en bitteliten klype salt.