Payday 3s første oppdatering er fortsatt ikke klar

Payday 3s første oppdatering har blitt forsinket noen ganger nå. Mens fansen ventet på den tidligere denne måneden, ser det ut til at oppdateringen fortsatt ikke er helt klar.

I et nytt innlegg forklarer Starbreeze imidlertid hvorfor vi ennå ikke har sett oppdateringen, og det virker som en god ting at utviklerne har brukt så lang tid på å sikre at den fungerer som tiltenkt. Tilsynelatende oppdaget teamet kritiske feil i oppdateringen kort tid etter at spillet ble lansert, noe som kunne ha satt spillernes progresjon i fare.

"Vi har fått mange tilbakemeldinger om progresjonssystemet" skriver Starbreeze. "Designerne våre ser på hvordan systemet kan tilpasses for å balansere både utfordringssystemet og tilby infamy-poeng for hvert kupp, og vi kommer snart tilbake med mer informasjon om hvordan dette ser ut."

"Når vi kan levere oppdateringer jevnlig, vil teamet også oppfylle planene våre om mer innhold til spillet. Du kan forvente å se gratis innholdsoppdateringer til spillet før året er omme, og vi kommer til å dele mer informasjon om hva dette blir når vi kommer dit."

For øyeblikket går den første oppdateringen gjennom test- og sertifiseringsprosessen, men når den er ferdig, bør vi få vite mer om når denne oppdateringen slippes.