Payday 3's første oppdatering rammes av en ny forsinkelse

HQ

For nesten to uker siden kunngjorde Starbreeze at de ville utsette den første oppdateringen til Payday 3 til midten av oktober, ettersom oppdateringen trengte mer tid for å sikre stabiliteten og bestå konsollsertifiseringen. Nå som vi er godt inne i oktober, har Starbreeze gått til X for å fortelle hvor oppdateringen befinner seg og når den faktisk kommer.

I et nytt innlegg kommer det frem at oppdateringen har blitt forsinket nok en gang, ettersom det har blitt identifisert flere problemer som må løses før den kan lanseres. Det er derfor ikke satt noen dato for når denne oppdateringen kan komme, men Starbreeze har bekreftet at oppdateringen er teamets "hovedprioritet".

For å følge opp dette har Starbreeze også uttalt at de er i ferd med å modernisere oppdateringsprosessen for å sikre en "jevn rytme og fremdrift " i fremtidige oppdateringer.