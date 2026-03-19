Payday får en live-action-filmatisering fra Gangs of London-studioet

Vi lever fortsatt i videospillfilmatiseringens gullalder, og stadig flere studioer snapper opp populære IP-er for å gjøre dem om til filmer og TV-serier. Vi har sett noen suksesser, noen fiaskoer og alt derimellom, og snart er det Paydays tur til å bringe en ny versjon av en hit-franchise til skjermene våre.

Som rapportert av Collider, Vice Studios, selskapet bak det populære kriminaldramaet Gangs of London, jobber med et Payday TV-show eller en film i samarbeid med utvikler og utgiver Starbreeze. Vice har rettighetene til både film- og TV-tilpasninger, så det er mulig vi kan se begge deler komme fra franchisen.

Payday-spillene, som først kom tilbake i 2011, er en hitserie med co-op krimskytespill, der spillerne tar rollen som maskerte tyver som ønsker å score stort i forskjellige kupp. Selv om det kan høres ut som om det bare kan gjøres om til en kuppfilm eller et show, tror Vice Studios' president Amy Powell at det er noe mer med Payday.

"Payday har en verden som er større enn selve spillet. Det er mytologi bak maskene og en gjeng med karakterer med en virkelig historie som det er utrolig spennende å utforske. I samarbeid med Starbreeze Entertainment gleder vi oss til å bygge det universet og se hvor langt det kan gå på skjermen," sier hun.

Hvordan synes du en Payday-filmatisering bør håndteres?