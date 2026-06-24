PC-spesifikasjonene for Halo: Campaign Evolved er offentliggjort

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Det er omtrent en måned igjen til Halo: Campaign Evolved lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og med det i bakhodet har Halo Studios nå delt de offisielle PC-spesifikasjonene for spillet, og avslørt hva du trenger for å kunne nyte Master Chiefs nyinnspilte første eventyr.

For det meste ser det ut til å være ganske tilgjengelig, spesielt for de som ønsker å spille med lave/minimale spesifikasjoner (1080p @ 60 fps), men for de som ønsker en mer imponerende visuell og teknisk opplevelse på «High/Recommended» eller «Ultra» (4K @ 60 fps for begge), øker kravene betydelig, særlig når det gjelder CPU, GPU og RAM.

Det som er felles for alle versjoner, er at spillet krever enten Windows 10 eller Windows 11 for å kunne spilles, samt en SSD med minst 100 GB ledig plass.

Halo Studios bekrefter også at spillet vil tilby alternativer for ubegrenset bildefrekvens, oppskalering med DLSS/FSR/XeSS/TSR, samt støtte for Nvidia Reflex, Anti-Lag og XeLL-latensmoduser.

Når det er sagt, kommer du til å spille Halo: Campaign Evolved på PC eller konsoll 28. juli?