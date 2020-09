PC-kravene for Yakuza: Like a Dragon avslørt

Du ser på Annonser

Om du vil spille Yakuza: Like a Dragon i år har du tre valgmuligheter; spille det på PC, Xbox (One, Series S eller X) eller eller PlayStation 4 (PS5-versjonen kommer i mars). Velger du førstnevnte må du sørge for at PCen din har det som skal til for å kjøre det.

På spillets Steam-side har systemkravene nå blitt offentliggjort, og de finner du nedenfor:

Minimum:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: AMD FX-8350 / Intel Core i5-3470

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon HD 7870, 2 GB / Nvidia Geforce GTX 660, 2 GB

Storage: 40 GB available space

Rekommenderat:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-6700

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 580, 4 GB / Nvidia Geforce GTX 1060, 3 GB

Storage: 60 GB available space