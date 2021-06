PC-versjonen av Madden NFL 22 bygger på forrige generasjon

Forrige uke avslørte EA at det kommende Madden NFL 22 har to cover-stjerner, Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady og Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes, samt viste den første traileren. Spillet skal slippes til PlayStation 4 og 5 samt Xbox One og Series - pluss at det i år også lanseres til PC. På de nye konsollene kan vi takket være bedre prestasjon se frem mot en rekke nye forbedringer, som bedre AI, bedre bevegelser og mer.

Tross at det i teorien er den kraftigste plattformen kommer dog PC-spillerne kun til å få en versjon som bygger på PlayStation 4- og Xbox One-versjonen. Det er i et intervju hos Sports Gamer Online en representant for EA forklarer:

"It's something being explored for the future. We're still early in the transition to next-gen and right now the team is focused on making the best, quality experience on new consoles before looking to upgrade other platforms."

Den 20. august, tre uker innen NFL-sesongen begynner, slippes Madden NFL 22.