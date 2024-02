Peacemakers hovedrolleinnehavere er tilbake i sesong to.

Det har vært mye snakk om andre sesong av Peacemaker i det siste, og regissør og DC-sjef James Gunn avslørte for bare noen dager siden at manuset nå er ferdig. Siden den gang har Gunn fortsatt å fortelle oss mer om hva som kommer til å skje, inkludert noen av de tilbakevendende karakterene.

Det viser seg at Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) og Economos (Steve Agee) alle kommer tilbake i sesong to, mens Peacemaker himself (John Cena) og Vigilante (Freddie Stroma) allerede er bekreftet.

På spørsmål om hva Gunn gleder seg spesielt til i sesong to, svarer han "Så mange ting. Ja, inkludert åpningskredittene.", samtidig som han bekreftet at den vil være helt ny, men fortsatt koreografert av Charissa Barton, som gjorde åpningen av første sesong.