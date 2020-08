Du ser på Annonser

Som fan av Peaky Blinders er ikke et puzzle-spill førstevalget om jeg skulle laget noe basert på serien, men det er akkurat hva Peaky Blinders: Mastermind gir meg. Enda viktigere er det faktum at det fungerer, og det presenterer et miljø som passer til serien, et pent design og en veldig interessant tidsmanipulasjonsmekanikk.

Peaky Blinders: Mastermind er basert på et originalt plott som finner sted like før den første sesongen. En Peaky Blinder (som aldri blir nevnt i serien) sies å ha myrdet et medlem av det kinesiske samfunnet, noe som kan føre til krig mellom de to fraksjonene. Ved å kontrollere hvert medlem av Shelby-familien er det opp til meg å finne ut hva som virkelig skjedde, og å hindre en konflikt.

Historien presenteres hovedsakelig gjennom stillbilder og tekst mellom oppdragene. Det er ikke akkurat en filmatisk opplevelse, og det faktum at det ikke finnes stemmeskuespill gjør det ikke lettere, men det fungerer. Samtaler er også rimelig rett frem, så jeg kaster ikke bort mye tid på å lese, og bildene har likhetstrekk til skuespillerne i serien så vel som spillmodellene.

Som tidligere nevnt er Peaky Blinders: Mastermind et puzzle-spill sett fra et isometrisk perspektiv. Jeg har alltid flere mål å oppnå i hvert oppdrag mens jeg kjemper mot tiden, men det faktum at det inkluderer tidsmanipulering betyr at et oppdrag på fire minutter faktisk kan vare mye lenger. Mastermind er også et spill med lite vold, noe som er litt oppsiktsvekkende med tanke på kildematerialet. Heldigvis forringer det egentlig ikke opplevelsen.

Karakterene som er tilgjengelige bestemmes av selve oppdraget, men i løpet av spillet kontrollerer jeg Thomas, Arthur, Ada, Polly, John og Finn, hver med sine ferdigheter. Thomas kan ta kontroll over borgere fra Small Heath i noen sekunder, Arthur kan slå motstandere og sparke inn dører, Ada kan distrahere fiender, Polly kan bestikke vakter og dirke låser, Finn klarer å snike seg gjennom hull og vinduer, mens John gjør egentlig det samme som Arthur.

Nivåene bygges rundt ferdighetene til de tilgjengelige karakterene, og jeg må bruke de sammen for å lykkes. Jeg må unngå vakter, åpne dører, samle gjenstander og finne stier. Når oppdraget er over blir jeg klassifisert som bronse, sølv eller gull avhengig av tiden det tok å fullføre. Hvert nivå har også skjulte klokker som man kan prøve å finne.

Det som gjør Peaky Blinders: Mastermind virkelig interessant er tidsmanipuleringen. Her må jeg utføre handlinger med en karakter, for så å gå tilbake i tid og ta kontroll over et annet familiemedlem samtidig som den første karakterer automatisk utfører det jeg gjorde tidligere. Forestill deg at du må komme deg forbi en vakt og en dør hvor spaken for å åpne døren er på motsatt side mens jeg kontrollerer Thomas, Finn og Ada. Først må jeg ta kontroll over Ada for å distrahere vakten. Jeg går så tilbake i tid og tar kontrollen over Finn mens Ada distraherer vakten ved at hun gjentar handlingene jeg nettopp gjorde. Med Finn går jeg forbi vakten, og deretter under et hull i et gjerde. Jeg tar så tak i spaken som åpner døren og holder den i noen sekunder. Tilbake i tid igjen. Nå for å kontrollere Thomas. Ada fortsetter å distrahere vakten, og Finn holder grepet i døren som igjen lar meg, Thomas, gå forbi vakten og gjennom døren uten problemer. Deretter er det bare å spole litt tilbake, ta kontrollen over Ada etter at brødrene passerer vakten, og sette samme kurs.

Det kan være litt forvirrende ved første øyekast, men etter å skjønt poenget er det ganske intuitivt, og til og med morsomt å finne måter å overvinne de forskjellige hindringene som spillet presenterer. Det er også veldig gøy å prøve å få gullmedaljer med best mulig tid. Dette gir meg ekstra utfordringer og spillet høyere gjenspillingsverdi.

Peaky Blinders: Mastermind er et relativt kort og enkelt spill. Langt fra minneverdig eller i stand til å legge til noe relevant i seriens generelle historie, men det er morsomt der og da. Mastermind anbefales mer for de som liker puzzle-spill enn de som liker Peaky Blinders.