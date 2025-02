Pedro Pascal har hovedrollen i den kommende Freaky Tales

Pedro Pascal er en av de heteste varene i Hollywood akkurat nå, ettersom den chilenske skuespilleren ser ut til å dukke opp i alle store filmer og serier du kan tenke deg. Gladiator II, The Last of Us, Star Wars, Marvel's Fantastic Four, The Wild Robot, og listen fortsetter. I tillegg til å finne tid til disse blockbuster-franchisene og -filmene, har Pascal fortsatt plass i sin travle kalender til noen mindre profilerte filmer, inkludert den kommende Freaky Tales.

Denne filmen utspiller seg i Oakland i 1987, og Pascal er hovedrolleinnehaveren i en rollebesetning som inkluderer en rekke andre store navn, som Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion, Ji-Young Yoo, Tom Hanks og avdøde Angus Cloud. Filmen lover massevis av action, vold og mørk humor, og hva den handler om, kan du se i sammendraget nedenfor.

"Freaky Tales utspiller seg i Oakland i 1987 og er et flersporet mixtape av fargerike karakterer - en NBA-stjerne, en korrupt politimann, en kvinnelig rapduo, tenåringspunkere, nynazister og en gjeldsinnkrever - på kollisjonskurs i en feberdrøm av oppgjør og kamper."

Freaky Tales har kinopremiere 4. april, og gå ikke glipp av traileren for filmen nedenfor.