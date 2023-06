Pedro Pascal liker at Bo-Katan får større fokus i The Mandalorian

I mai bekreftet Pedro Pascal at han i hovedsak bare var stemmen til Din Djarin i tredje sesong av The Mandalorian siden det ble minimalt med tid i selve drakten. Derfor er det ikke overraskende å høre at han liker å gi andre figurer i serien mer tid i rampelyset.

Da han ble intervjuet av Variety svarte Pascal følgende da han ble spurt om hvordan det var å se Katee Sackhoffs Bo-Katan nærmest overta som hovedkarakter i tredje sesong av The Mandalorian:

"Jeg synes det var kjempebra siden det også gjør en elsket karakterer fra Dave Filoni sin verden til realisjon (...) Alle får oppleve spenningen av å se karakteren bli introdusert. Og hun er en badass og det er perfekt casting. Og jeg er en stor Battlestar Galactica-fanboy (...). Jeg synes bare det var perfekt at vi fikk møte og se karakteren, og hun får gjøre kule ting i den andre sesongen. Deretter får hun ta hovedrollen i den tredje. Det er det jeg ville ønsket for karakteren og som en fan av The Clone Wars."

Hva synes du om dette gradvise skiftet til å fokusere mer på Mandalorians som en helhet i stedet for å bare se verden gjennom Din Djarin og Grogu?