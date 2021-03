HBOs The Last of Us vil bare følge det første spillet, men gjøre forandringer

Du ser på Annonser

Jeg var ikke den eneste som hadde et drøss med spørsmål da HBO og PlayStation Productions annonserte at de hadde startet arbeidet med en TV-serie basert på The Last of Us. Noen av disse, deriblant hvem som blir Joel og Ellie, har blitt besvart i ettertid, men det har fortsatt vært usikkerhet rundt hvilke deler av historien serien skal ta for seg og hvor tro den vil være til spillene. I alle fall frem til nå.

Lucy O'Brien fra IGN hadde nemlig gleden av snakke med Neil Druckmann og Halley Gross under South by Southwest 2021, og "Dr. Uckmann" var heldigvis av det åpne slaget da han ble spurt om hvor tro serien vil være til spillene:

"Da vi begynte å gjøre ferdig The Last of Us 2 brukte jeg ganske ofte å møte med Craig Mazin, som er "co-showrunner" og "executive producer" for showet...Chernobyl var fantastisk og imponerte oss alle...og vi snakket lenge om at sesong en av showet vil være det første spillet og hva de filosofiske grunnsteinene av historien er. De er de viktgiste tingene å gjøre riktig. Når det gjelder de overfladiske tingene, som for eksempel om personen bruker den samme rutete skjorten eller den samme røde skjorten...De vil kanskje eller kanskje ikke dukke opp. Det er langt mindre viktig for oss enn å treffe kjernen av hvem disse personene er og kjernen av reisen deres.

Men noen ganger vil ting forbli ganske like. Det er artig å se dialogene mine fra spillene i HBO-manuser, og noen ganger skiller de seg ganske mye med langt bedre effekt siden vi bruker et annet medium. For eksempel, i spillet er det så mye action du må ha for å trene opp spillerne i ulike mekanikker, så du må til en viss grad ha mer vold og spetakkel enn i en TV-serie siden du ikke trenger å lære folk hvordan man bruker en pistol. Det er noe som har vært meget annerledes, og HBO har vært meget flinke til å presse oss til å gå vekk fra skikkelig action, og heller fokusere mer på karakterenes drama, noe jeg virkelig har likt. Noen av favorittepisodene mine så langt har viket ganske kraftig fra historien, og jeg kan ikke vente på at folk får se dem."

Her er det flere fascinerende ting å merke seg. For det første er det interessant at Druckmann presiserer sesong en, for med det får han det til å virke som om døren er mer enn åpen for enda en sesong. Samtidig har vi altså det faktum at første sesong vil fokusere på det første spillet, men også gjøre enkelte ting ganske annerledes. Jeg gleder meg virkelig til å se hvordan og hva. Til slutt er det artig å merke seg at Druckmann har sett de første protesetestene til Clicker-ene, så det høres ut som om de satser på praktiske effekter fremfor dataskapte. En detalj jeg virkelig liker på papiret.

Hvordan synes du dette høres ut?