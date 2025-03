Penger, "drakonisk poengsystem" og brudd på personvernet: grunnene til at tennisspillere er i krig med ATP og WTA

HQ

Professional Tennis Players' Association (PTPA), en organisasjon som ble grunnlagt av tennisspillerne Novak Djokovic og Vasek Pospisil i 2019 i håp om å bedre kunne representere spillernes interesser, gikk tirsdag til søksmål mot de fire største styrende organene i tennis på verdensbasis: ATP Tour (menn), WTA Tour (kvinner), ITF (Det internasjonale tennisforbundet) og ITIA (International Tennis Integrity Agency, som ble trukket i tvil på grunn av den opplevde "favoriseringen" i forbindelse med Jannik Siners positibe-sak).

PTPA anklaget dem for konkurransebegrensende praksis, en monopolistisk kontroll som ikke tok hensyn til deres velferd, og beskrev dem som et "kartell" som "systematisk misbruker, knebler og utnytter spillere for å oppnå personlig profitt", og hevdet at praksisen deres var ulovlig og korrupt. Med hjelp fra et internasjonalt advokatfirma saksøkte de de fire styrende organene i USA, Storbritannia og Europa.

"Spillerne er fanget i et urettferdig system som utnytter talentet deres, undertrykker inntektene deres og setter deres helse og sikkerhet i fare", sier Ahmad Nassar, administrerende direktør i PTPA, som legger til at de har støtte fra "et overveldende flertall av de over 250 beste herre- og damespillerne, inkludert et flertall av de 20 beste spillerne".

De hevder at topptennisspillere tjener en brøkdel av det toppidrettsutøvere i andre idretter tjener, og at de bare får utbetalt 17 % av inntektene fra konkurranser, og at de tiltalte har inngått avtaler om å undertrykke konkurranser, sette tak på premiepengene og begrense spillernes mulighet til å tjene penger utenfor banen.

Mot et "drakonisk" poengsystem for rangering

PTPA retter også skytset mot det "drakoniske" rankingpoengsystemet, som dikterer hvilke turneringer spillerne må delta i. Kort sagt betyr rangeringssystemet at spillerne ikke har noen frihet til å konkurrere i "alternative turneringer som kunne eksistert i et fritt marked", og at de tvinges til å konkurrere kun i de tiltaltes offisielle turneringer, ellers vil de miste rangeringspoeng, noe som vil føre til at de tjener mindre penger og mister sponsormuligheter.

De føler også at de blir utnyttet økonomisk ved at de signerer med navn, bilde og likhet uten kompensasjon, noe som reduserer inntektene deres ettersom de ikke kan sikre seg uavhengige sponsorater eller forhandle om bedre arbeidsvilkår.

Spillernes helse og personvern er truet, hevder PTPA

Kalenderen, med 11 måneder og kamper på seks kontinenter, noe som gir lite tid til å restituere seg, blir også kritisert, i tillegg til forholdene under enkelte kamper: spill i 30 graders varme, kamper som avsluttes kl. 03.00 om natten og til og med spill med tennisballer som kan forårsake skader.

Til slutt klages det over en rekke brudd på personvernet, blant annet "invasive ransakinger av personlige enheter, tilfeldige dopingtester midt på natten, avhør uten juridisk representasjon og konfiskering av spillernes telefoner uten samtykke". Og nok en gang retter de skytset spesielt mot ITIA, og sier at de har suspendert spillere "uten rettssikkerhet basert på tynne eller fabrikkerte bevis".

Dette er årsakene til at PTPA har gått til søksmål, med det endelige målet om å oppnå samme status, rettigheter og behandling som spillere i andre idrettsgrener. ATP mener imidlertid at søksmålet er "ubegrunnet", ettersom de har innført reformer som kommer spillerne til gode, og setter spørsmålstegn ved PTPAs evne til å "etablere en meningsfull rolle i tennissporten" etter at organisasjonen ble opprettet for fem år siden.