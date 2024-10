Pensjonert CS: GO-proff TenZ tror Counter-Strike 2 vil gå veien til Team Fortress 2

HQ

Tidligere Valorant og CS: GO-spiller TenZ ser ikke ut til å ha store forhåpninger for fremtiden til Counter-Strike 2. Skytteren ble lansert i fjor til blandede svar, da den erstattet det svært populære Counter-Strike: Global Offensive, samtidig som det hadde færre funksjoner enn det spillet.

TenZ tror til og med at vi ikke vil se mange fremtidige oppdateringer for Counter-Strike 2. I et nylig gjenoppstått Twitch-klipp tror han at spillet vil gå samme vei som Team Fortress 2, der selv om det vil ha oppdateringer, og akkurat nå er det fortsatt mange spillere, vil det ikke få den samme kjærligheten som Valves nye leketøy, det vil si Deadlock.

Deadlock er ikke engang offisielt ute ennå, og er bare spillbart hvis du har en Steam-invitasjon til spilltesten, men flere og flere mennesker logger seg på helteskytespillet MOBA hver dag, og det vokser massivt i popularitet. Vi lurer på hvor lang tid det vil ta før vi får store Deadlock-turneringer.