Pentagon tildeler Lockheed Martin-kontrakt på 328,5 millioner dollar for forsvaret av Taiwan

USA har tildelt Lockheed Martin en militær salgskontrakt verdt opp til 328,5 millioner dollar for å forsyne Taiwan med avansert utstyr til luftforsvaret, kunngjorde Pentagon onsdag. Avtalen er av Washington fremstilt som et presserende svar på Taiwans operative forsvarsbehov.

Ifølge Pentagon omfatter kontrakten levering av 55 IRST (Infrared Search and Track) Legion Enhanced Sensor pods, sammen med tilhørende prosessorer og containere. Disse systemene er utviklet for å forbedre deteksjon og sporing av luftbårne trusler, noe som styrker Taiwans situasjonsbevissthet.

Lockheed Martin // Shutterstock

Avtalen kommer på et anspent tidspunkt i regionen. Taiwan er fortsatt i høyeste beredskap etter at Kina har gjennomført storstilte militærøvelser rundt øya, noe som har fått Taipei til å følge nøye med på kinesiske flåtebevegelser. Beijing anser Taiwan som en del av sitt territorium og har gjentatte ganger økt det militære presset de siste årene.

Selv om USA opprettholder formelle diplomatiske forbindelser med Kina, er landet juridisk forpliktet til å hjelpe Taiwan med å forsvare seg selv og er fortsatt Taiwans viktigste våpenleverandør. Disse våpensalgene er imidlertid en tilbakevendende kilde til friksjon mellom Washington og Beijing.

Arbeidet under Lockheed Martin-kontrakten vil bli utført i Orlando, Florida, og forventes å vare frem til juni 2031. Avtalen følger også den nylige kunngjøringen av en større amerikansk våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan, det største salget hittil, og understreker Washingtons fortsatte støtte til øyas forsvar.