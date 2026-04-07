Det finnes nå et økende antall spill der musikken spiller en sentral rolle, uten at det er snakk om rene rytmebaserte titler som Guitar Hero og lignende. Eksempler på dette er Unbeatable, The Artful Escape, No Straight Roads, Stray Gods og selvfølgelig de geniale Hi-Fi Rush og Sayonara Wildhearts.

Nå er det et nytt spill på trappene: People of Note Det blander ulike musikalske sjangre med et muntert turbasert rollespill, nærmest et "rollespill light". Hvis du kan akseptere den enkle rollespillmekanikken, fungerer det faktisk ganske bra.

Du tar rollen som Cadence, en ung kvinne som drømmer om å vinne en stor musikkonkurranse i hjembyen sin, men etter å ha fremført sin egen poplåt på en åpen audition, blir hun sendt hjem fordi en av dommerne rett og slett ikke synes hun er god nok. Det viser seg imidlertid at denne dommeren også er manager for Smolder, tidenes mest populære boyband, som er i ferd med å vinne den samme musikkonkurransen for åttende gang på rad, så her kan det være noe muffens involvert.

Cadence bestemmer seg imidlertid for at dette rett og slett ikke kommer til å skje. Hun setter seg nå fore å sette sammen et band som kan gi henne et bredere musikalsk spekter, og det gjør hun på tvers av ulike små verdener, hver og en inspirert av forskjellige musikksjangre, blant annet Durandis (rock, punk, grunge og metal) og Lumina (elektronisk musikk). Men som alltid skjer det uventede ting; blant annet kommer fire magiske "Keys of Note"-statuetter inn i bildet midt i det hele, og det hele ender naturligvis opp med å bli mer komplisert enn Cadence hadde håpet.

Så du begir deg ut på oppdagelsesferd i disse små, halvlinjære og halvåpne temaverdenene, der du støter på ulike (ganske gode) gåter å løse, kister å plyndre og, selvfølgelig, massevis av turbaserte kamper mot ulike musikalske fiender. I utgangspunktet fungerer kampene akkurat som vi er vant til i sjangeren, der du kan utføre forskjellige typer angrep, bruke ulike evner og helbrede og booste gruppemedlemmene dine når det er din tur. Når du angriper, omtrent som i Clair Obscur: Expedition 33, må du trykke på en rekke knapper i riktig øyeblikk for å få mest mulig ut av angrepet ditt.

I tråd med spillets musikalske tema har kampene også flere musikalske vendinger underveis. Blant annet har hvert gruppemedlem sin egen musikksjanger, og når musikken som spilles under kampene skifter til en av sjangrene som er knyttet til et gruppemedlem, vil dette medlemmets statistikk økes så lenge musikken fortsetter i den sjangeren. En annen funksjon er at alle medlemmene i gruppen din har en mashup-måler, og når denne er full, kan du utføre et mashup-angrep ved å kombinere de forskjellige musikksjangrene til ett enkelt, veldig kraftig musikalsk angrep.

Det er også verdt å nevne at du underveis kan støte på såkalte "puzzle battles", der du ved hjelp av et sett med forhåndsdefinerte attributter og våpen må nedkjempe fiender på bestemte måter og i løpet av et bestemt antall runder. Det er ikke spesielt mange av dem, men de er ganske interessante og hjelper deg å bli godt kjent med våpnene og evnene dine på denne måten.

Som jeg sa innledningsvis, vil jeg kategorisere People of Note som et lett rollespill. I dette tilfellet betyr det egentlig bare at det fungerer som et fullverdig rollespill, men det er rett og slett ikke på langt nær så dypt, og det er ikke et stort antall statistikker, angrep eller evneoppgraderinger og lignende å holde styr på, men de som er der, fungerer veldig bra. Det er imidlertid merkelig at det praktisk talt ikke finnes noen forsvarsmuligheter i kampsystemet, så det er bare å bite tennene sammen når det er fiendens tur og de bestemmer seg for å slå deg i hodet med en gitar.

Historien drives fremover gjennom mye dialog mellom Cadence og menneskene hun møter på sin vei, og stemmeskuespillet er ganske bra, spesielt den gamle rockemusikeren Fret, som er virkelig godt castet. I tillegg til disse dialogene fortelles historien også av og til gjennom noen ganske velkoreograferte musikalske innslag/opptredener, og disse gir faktisk spillet et nesten musikalaktig preg til tider, og de er virkelig gode. Du kan se et eksempel på en av disse her nedenfor.

Dette bringer oss til lydsporet, som sammen med kampsystemet er selve hjertet i dette spillet. People of Note har et virkelig utmerket lydspor, og i motsetning til andre lignende spill der musikken også står i sentrum, er det et bredt utvalg av sjangre som tilbys her. Musikken holder et meget høyt nivå, enten det er pop, rock, elektronisk, rap eller country og western. Deler av lydsporet er for øvrig allerede tilgjengelig på Spotify i skrivende stund.

Til slutt har vi det visuelle aspektet, som er fargerikt og ganske tiltalende, og alt er designet med en musikalsk vinkling. Et godt eksempel er at det på utsiden av en heis er en stor glidebryter, som på et miksepult, som beveger seg opp og ned i takt med heisen. Dette er bare et enkelt eksempel på hvor godt gjennomført det visuelle aspektet er, og det samme kan sies om de attraktive menyene.

People of Note er et gjennomarbeidet lite rollespill. Ja, det kan virke overfladisk, og det må du være forberedt på, men det musikalske temaet, som er mer enn bare staffasje, smelter sømløst inn i kampsystemet, og det er det som gjør People of Note interessant. Mens de vanlige kampene kan bli litt ensformige i lengden, er bosskampene både utfordrende og spennende, ettersom hver boss har forskjellige musikalske evner.

Hvis du ikke akkurat er en die-hard RPG-fan, kan People of Note være et fint, tilgjengelig og koselig lite RPG som prøver å gjøre ting litt annerledes ved å legge musikalske evner til et tradisjonelt RPG, og hvis du kjøper det litt enkle premisset, fungerer det faktisk.