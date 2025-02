Pep Guardiola grubler over Manchester Citys kamp i morgen og rivaliseringen med Real Madrid i Champions

HQ

Stjernekampen i morgendagens utslagsrunde i Champions League er utvilsomt Manchester City mot Real Madrid. Dette er fjerde året på rad at de to lagene møtes i utslagsrundene i Champions League, med Madrid som vinner i 2024 og 2022, og City som vinner i 2023 ... og i alle tre tilfellene gikk de videre til seier i turneringen.

Dagens kamp kommer imidlertid i en uvanlig situasjon for begge lagene: to europeiske giganter som tapte for mange kamper i forrige runde til å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene, så de møtes tidligere enn vanlig. "Vi har ikke gjort det helt bra i gruppespillet, så vi fortjener å være der vi er", erkjente Pep Guardiola på pressekonferansen.

Etter så mange møter de siste årene, og med så jevne resultater (de møttes også i 2020, og Man City vant forrige gang), mener Guardiola at de har en av de bedre rivaliseringene i Champions League? "Når det gjelder det siste tiåret, ja, kanskje, for det er ikke normalt å spille mot den samme rivalen hele tiden. Når det gjelder historien, Champions League, kan vi ikke sammenligne oss med Real Madrid, Bayern München, Barcelona eller AC Milan".

Guardiola forstår at kampen blir vanskelig: "Det er umulig å kontrollere disse spillerne på 180 minutter, eller 200 hvis det blir ekstraomganger. Alle vet det, alle er eksepsjonelle. Hvordan de kombinerer, hvordan de holder på ballen... vi må redusere deres involvering så mye som mulig".

"De har mot til å spille. De har evnen. Det spiller ingen rolle om motstanderne er nærme, de kan finne pasninger. De har bevegelse bakover. Men vi må prøve å sette spillet vårt. Vi må være smarte, spesielt i det første oppgjøret"

Det første oppgjøret i playoffen spilles tirsdag 11. februar på Etihad Stadium. Gitt at Real Madrid fikk en bedre plassering i ligafasen, vil returoppgjøret finne sted på Bernabéu 18. februar.