Champions League-sluttspill: Hvilke kamper du bør se denne uken og når de spilles

HQ

Gikk du glipp av Champions League? Etter en uke med nasjonale cuper(EFL Cup, Copa del Rey, Coupe de France...) i de fleste land, er den europeiske toppturneringen tilbake denne uken... men bare for noen få klubber: det første utslagsspillet noensinne, mellom lagene som ble rangert på plassene 9-24. En kamp med to kamper, som finner sted denne uken og uken etter: Vinneren går videre til åttendedelsfinalene, der de 8 beste lagene fra ligafasen venter. Taperne vil være ute av konkurransen.

Som vanlig spilles kampene tirsdag og onsdag, på de vanlige tidspunktene for UEFAs kamper. Kampene spilles denne uken på de useedede lagene (de som endte 17-24), slik at returoppgjøret spilles på hjemmebane for de lagene som fikk en bedre plassering i ligafasen.

Champions League-kamper 11. februar, tirsdag



Brest mot Paris Saint-Germain - 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus mot PSV Eindhoven - 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Real Madrid - 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP vs Borussia Dortmund - 21:00 CET, 20:00 GMT



Champions League-kamper på 11. februar, tirsdag



Club Brugge mot Atalanta - 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco mot Benfica - 21:00 CET, 20:00 GMT



Celtic mot Bayern München - 21:00 CET, 20:00 GMT



Feyenoord mot Milan - 21:00 CET, 20:00 GMT



Neste uke, 18.-19. februar, spilles returoppgjøret. Den første kampen i åttedelsfinalene spilles den første uken i mars.