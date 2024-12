Pep Guardiola vil ikke trene et annet lag etter at han forlater Manchester City

HQ

Pep Guardiolas mareritt med Manchester City tar ikke slutt. Hans posisjon i Premier League har blitt litt korrigert etter en seier og ett nederlag, og er verdig sin fjerdeplass etter å ha gitt opp den hjemlige ligaen for en måned siden.

Men i Champions League er The Citizens i alvorlig fare for å bli eliminert: etter å ha tapt 2-0 for Juventus i Torino, ligger de på 22. plass, og hvis PSG vinner kampen 21. januar, er det ikke sikkert at de kommer seg til utslagsfasen.

Til tross for krisen viste Manchester City tillit til den katalanske treneren og forlenget kontrakten hans med minst én sesong til, og sannsynligvis frem til 2026.

Og etter det? Denne uken (før nederlaget mot Juventus) ga Guardiola et intervju med den spanske podcasten Desmontadito, med kokken Dani García, og han bekreftet at han ikke har tenkt å trene en annen klubb etter at han forlater City. "Jeg ville ikke hatt energien til det", sa han.

"Tanken på å begynne et annet sted, hele opplæringsprosessen og alt det der... Nei, nei, nei, nei! Kanskje på et landslag, men det er noe annet. Jeg burde slutte. Jeg har lyst til å slutte og spille golf, men jeg kan ikke. Jeg tror det ville vært bra for meg å stoppe, sier han.

Han la også til at han ikke snakker om noe langsiktig, men "å forlate Manchester City, flytte til et annet land og gjøre det samme som jeg gjør nå" er det eneste han utelukker.

Guardiola er 53 år, og vil være 55 år når kontrakten hans med Manchester City trolig utløper i juni 2026. Han avviser ikke kategorisk at han ikke kommer til å trene noen annen klubb noen gang, men etter åtte år i Manchester City (siden 2016) er tanken på å starte et nytt prosjekt skremmende.