PepsiCo kommer tilbake som en viktig Esports World Cup-partner

Esports World Cup har kunngjort at den har signert en forlengelse med PepsiCo for å sikre at drikkevaretitan kommer tilbake som en hovedpartner for den Riyadh-baserte festivalen. Avtalen vil fokusere på både Pepsi og Mountain Dew og vil se de to drikkene omtalt på det saudiarabiske spillarrangementet som går fra neste uke til slutten av august.

Når det gjelder hva vi kan forvente av denne avtalen, anses den som en forbedring av avtalen som ble signert i 2024, der PepsiCo var en grunnleggende partner for EWC. Nå blir drikkevareselskapet kalt en hovedpartner, hvor det vil ha en "utvidet tilstedeværelse" og vil være vertskap for aktiveringer og fansoner gjennom hele sommeren.

Dette vil gjelde både Pepsi og Mountain Dew, og begge vil tilby "kjøleskap med merkevarer og produktplassering på tvers av esportsarenaer, Players' Lounge og festivalområder".

Mohammed Al Nimer, kommersiell sjef i Esports World Cup Foundation, uttaler seg om avtalen: "Vi er glade for å ha Pepsi og Mountain Dew tilbake som hovedpartnere for andre året. Dette er merkevarer som virkelig forstår seg på gaming og fansen. Med deres støtte vil årets Esports World Cup bli en enda større feiring av fellesskap og kreativitet."

