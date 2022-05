Perfect Dark påvirkes ikke av Embracers oppkjøp

HQ

I går ble det avslørt at svenske Embracer har kjøpt Crystal Dynamics, Eidos-Montréal og Square Enix Montréal av Square Enix. Selv om dette er et stort grep som vil endre mange ting for serier som Deus Ex, Tomb Raider og Legacy Cain - vil det ikke påvirke Perfect Dark.

Dette er en Xbox Game Studios-tittel utviklet av The Initiative med hjelp av Crystal Dynamics, og man kunne kanskje tenke seg at en ny eier av sistnevnte kunne komplisere ting. Nå har The Initiative kommentert alt dette på Twitter, og forklarer at de vil "fortsette dette arbeidet" sammen samtidig som de to utviklerne har gjort "store fremskritt i utviklingen av Perfect Dark".

Perfect Dark forventes fortsatt å ha en lang vei å gå før lanseringen, men nå vet vi i hvert fall at utviklingen fortsetter og ikke påvirkes av gårsdagens nyheter.