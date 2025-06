Perkz kunngjør sin pensjonisttilværelse fra profesjonell League of Legends

HQ

Etter 10 år med å konkurrere på toppen av konkurransedyktig League of Legends, Luka "Perkz" Perković har kunngjort sine planer om å trekke seg og gå ut av esport. Som nevnt i en video på sosiale medier, krediterer Perkz årsaken som å starte neste kapittel i livet hans, som vil omfatte å bli far.

Det skal sies at mens Perkz var knyttet til et lag tidligere i år, konkurrerte han i den lavere divisjonen NLC, etter å ha forlatt LEC i fjor etter en periode med Team Heretics. Før det var Perkz mest kjent for sin tid på G2 Esports, og Cloud9 og Team Vitality også.