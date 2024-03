Persona 3 Reload DLC "The Answer" kunngjør lanseringsdato i september

HQ

Ved lanseringen av Persona 3 Reload var det mange som lurte på om Atlus noen gang ville gi ut The Answer, som utvidelsen til Persona 3 FES het, og som la til en ny epilog til spillet etter avslutningen av hovedspillet. Nå vet vi at den kommer, og den kommer i år.

Under ettermiddagens Xbox Partner Preview bekreftet Atlus at det kommer et sesongkort til Persona 3 Reload som vil gi ut tre bølger med innhold til spillet i 2024. Den første av disse kommer 12. mars og består av to nye musikksett til Persona 5 Royal og Persona 4 Golden, slik at du kan nyte ditt favorittpersona-soundtrack mens du spiller Reload.

Den andre bølgen kommer i mai og består av et nytt sett med antrekk til S.E.E.S., i stil med Igor og Elisabeths Velvet Room. Og den tredje bølgen, som kommer i september, er tillegget til Aigis-episoden: "The Answer", med flere spilldager og et nytt fangehull kalt The Abyss of Time.

Det er foreløpig uvisst hvor mye Season Pass kommer til å koste, eller om det kommer en fysisk utgave av Persona 3 Reload i fremtiden.