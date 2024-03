Persona 3 Reload: Expansion Pass inkludert gratis med Game Pass Ultimate

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi om de tre Expansion Passes til Persona 3 Reload som kommer i år, og det første kommer 12. mars. Det inkluderer to nye musikksett fra Persona 4: Golden og Persona 5 Royal som gjør det mulig å nyte noen av favorittlåtene dine fra serien mens du hjelper Specialized Extracurricular Execution Squad med å beseire Shadows og finne ut av Dark Hour.

Men det blir faktisk enda bedre, i hvert fall hvis du har Game Pass Ultimate. Som du kanskje vet, inkluderer abonnementet ikke bare spill og rabatter, men også frynsegoder, med nye hver uke. Og under Xbox Partner Preview-showet i går ble det kunngjort at "Persona 3 Reload: Expansion Pass vil være gratis tilgjengelig for Xbox Game Pass Ultimate-brukere som en del av Perks-programmet".

Stilig! Ta en titt på den splitter nye traileren nedenfor og se hva du kan forvente.