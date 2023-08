Persona 3 Reload har nå en lanseringsdato

HQ

Hør etter, fans av Persona-serien! Atlus avslørte i dag at Persona 3 Reload slippes 2. februar 2024. I pressemeldingen bekrefter studioet at spillet kommer til alle de annonserte plattformene (Xbox One, Xbox Series, PC, PS4 og PS5) den dagen, og at det slippes på Xbox Game Pass dag én.

Persona 3 Reload er en lett utvidet nyinnspilling av det originale Persona 3, med et oppdatert brukergrensesnitt, mer temamusikk og forbedret grafikk. Forhåndsbestillinger av spillet er nå åpne, og de som forhåndsbestiller før spillets lansering neste år vil få Persona 4 Golden-musikkpakken som nedlastbart innhold og vil kunne glede seg over seks sanger fra det spillet.